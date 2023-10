Eve, de Thimister, soigne chiens et chats à domicile en région verviétoise

"C’est chouette aussi de pouvoir rendre service aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Puis, c’est plus convivial: on rentre dans l’intimité des gens, et on discute plus volontiers comme on n’enchaîne pas les consultations les unes après les autres. C’est une autre façon de travailler !"

©Vet Mobile

Bientôt un cabinet mobile

Dans quelques semaines, la vétérinaire pourra également effectuer des interventions plus techniques (stérilisation, détartrage, réparation de plaies...) grâce à son Vet’Mobile, un camion en cours d’aménagement. Dans la remorque de 4,3m sur 2,3m, on retrouvera une table de chirurgie, appareils sanguins, d’anesthésie gazeuse, d’échographie portables,… alimentés par des panneaux photovoltaïques.

"C’est l’équivalent d’une salle de consultations. Mais la plupart continueront à se faire chez le patient. Je n’y réaliserai que les actes un peu plus poussés que je ne saurais pas faire dans le salon du propriétaire." Un tel outil intéresse également fortement des associations dans le cadre de campagnes de stérilisation. "C’est parfois compliqué pour elles de se balader avec dix, quinze trappes !"

Pour le moment, la vétérinaire se déplace en voiture. ©Vet Mobile

Cet outil ne permettra pas évidemment de suivre des animaux nécessitant des soins plus intensifs – accidentés, souffrants de polytraumatismes,…– qui doivent bien sûr se diriger vers une clinique pour une hospitalisation. Eve Greisch vise en effet à proposer de petites chirurgies, mais effectue surtout un travail de prévention.

"Les animaux ne s’expriment pas, et il y a des animaux qui camouflent fort les symptômes donc on s’en rend compte parfois au dernier moment et c’est trop tard. Il y a des choses que l’on peut dépister par des examens assez mineurs et qui peuvent sauver des vies. On peut doubler la longévité de son chien juste en ayant fait quelques examens annuels quand il vieillit !"