Challenge mobilité organisé par le GAL du Pays de Herve: voici les trois entreprises lauréates

Le 12 octobre se tenait, en soirée, la remise des prix Challenge Mobilité lancé auprès des entreprises du Pays de Herve dans le cadre de la Semaine de la Mobilité (16 au 22 septembre). Les entreprises devaient privilégier le covoiturage, la marche, le vélo, les transports en commun… À gagner, un vélo électrique, une démonstration de mobilité alternative et un diagnostic mobilité. Et les lauréats sont respectivement Delpower, Celabor et Wust. Au total, les entreprises (415 participants) ont parcouru plus de 10 000 km en moyens de transport alternatifs.