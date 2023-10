Un tracteur menace la stabilité d’une façade au cœur du village de Clermont

"Si le chauffeur avait continué comme ça, la maison se retrouvait sur la place", annonce l’entrepreneur, de la Maison Mosane Techniques & Traditions (MMTT) situé à Baelen, chargé d’assurer la stabilité de la façade dans les plus brefs délais.

D’après le client du chauffeur, le tracteur venait de Theux, "il ne connaissait pas le chemin et il a suivi le GPS qui l’a emmené dans cette rue-là, où les camions ne passent pas habituellement".

La cargaison retient la façade qui menace de s’effondrer. ©EdA LABEYE Philippe

D’après des témoins sur place, il semblerait qu’une personne avait entrepris de guider le chauffeur, qui semblait déjà embourbé. Cependant, ça n’a pas suffi.

Une importante fissure sur la façade menace la stabilité de cette maison en moellons datant de 1721. C’était l’ancienne boucherie du village, rappelle Romain Jaminon, le propriétaire, qui a quitté son travail pour constater les faits. "Quelqu’un est venu sonner. Via la caméra, j’avais déjà constaté qu’il y avait un problème car j’entendais crier dans la rue. Ce qui n’est pas habituel", raconte-t-il.

Quand il est arrivé sur les lieux, il a rencontré le bourgmestre, une échevine, la police, les pompiers. "La personne chez qui devait être effectué la livraison possède une entreprise de démolition et il s’est proposé d’intervenir le plus rapidement possible."

Les travaux de stabilité ont été lancé le plus rapidement possible. ©EdA LABEYE Philippe

Lundi après-midi, les ouvriers étaient occupés à stabiliser la façade afin de dégager la remorque et libérer le carrefour. Heureusement, les occupants de la maison ont pu trouver une solution pour être relogés les prochains jours car la stabilité n’est pas assurée, signalent-ils. "Maintenant, on attend les devis. Les experts en maisons en moellons sont actuellement surchargés… Donc le chantier de rénovation qu’on avait aussi entrepris à l’intérieur est à l’arrêt."

Le carrefour de la rue du Bac qui se prolonge vers Thier et la rue Renée Rutten qui se prolonge vers la place de la Halle est actuellement bloqué à la circulation en raison de la présence du chargement et du tracteur.

La cargaison était coincée contre la façade de l’ancienne boucherie. ©EdA LABEYE Philippe

L’axe fort fréquenté devrait être libéré fin de journée vers 17-18 h, annonce l’entreprise chargée de la stabilité, MMTT. "Dès qu’on a assuré la stabilité, on va pousser la remorque pour éviter d’abîmer plus le mur. Le but du jeu est de limiter les dégâts. En le poussant, c’est notre meilleure option."

L’accident n’a heureusement fait aucun blessé mais a causé de nombreux soucis de circulation, le carrefour étant l’axe principal entre Clermont et différentes communes aux alentours.

Tout le carrefour a du être bloqué le temps des travaux pour éviter d’autres incidents. ©EdA LABEYE Philippe