Thimister-Clermont: une fête au Charmes-Chambertin pour clôturer 35 ans d'existence

40 ans de travail dans l’Horeca dont 35 à la tête d’une adresse réputée, cela se fête ! Le restaurant gastronomique bien connu du Plateau de Herve, Le Charmes-Chambertin, situé à Froidthier fermera ses portes ce 31 décembre 2023 (l’hôtel, lui, a été racheté). Ce 8 octobre, Roger Simul et Claudine Cupers donnaient ainsi un dernier grand repas festif. "On a réuni les voisins, la famille, les clients que l’on a dû sélectionner, tout le personnel qui a répondu majoritairement présent, même ceux qui étaient là à l’ouverture, des fournisseurs dont certains sont venus de France expressément…", expliquait le chef. Tous ces invités ont partagé une "petite bouffe simple et un peu d’animations". "Ce que l’on aime bien ! Le principal, c’est de se retrouver. Cela fait du bien de voir ce monde et des gens qui ont toujours un peu festoyé parce que l’Horeca, cela fait partie aussi des plaisirs de la vie. C’est un métier passionnant, on rencontre des gens passionnants !"