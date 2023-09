Luminaires, revêtement de sol et domotique aux Plenesses

Et ils proposent des luminaires, de la domotique et du revêtement de sol dans un seul et même lieu de 300 m2. "Le bâtiment existait déjà mais nous l’avons complètement rénové et agrandi, détaille Nicolas Pirenne. Nous avons créé le projet Ici Concept ensemble pour proposer, par exemple, tout ce qu’on peut faire avec la domotique et qui est impressionnant à voir. Ceci avec toute une partie luminaires que les clients peuvent acquérir sur place. Ou encore différents revêtements de sols et de murs qu’ils peuvent découvrir." Actuellement, le showroom n’est accessible que sur rendez-vous. Mais tout ce week-end, Ici Concept organise des portes ouvertes où vous pourrez découvrir toute la gamme.