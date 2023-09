Voici la future place du village de Thimister et les prochains projets (local paroissial, aide pour le foot d’Elsaute...)

©ATELIER CUP

Dès le budget 2013, voici dix ans donc, une ligne de 10 000 € prévoyait la désignation d’un auteur de projet pour l’aménagement de cette place qui accueille les voitures mais aussi les festivités de la Jeunesse (marché de Noël alsacien, etc.) et de la Commune. Le chantier était espéré pour la fin de la mandature, soit 2018. Mais il ne s’est finalement concrétisé qu’ en 2022 lorsque la Commune obtint un subside de 430 485 € dans le cadre de l’ appel à projets Cœur de village pour les communes de moins de 12 000 habitants (78 communes reprises sur 132 dossiers).

Ce lundi soir, il était (grand) temps de voter le cahier des charges (le groupe Transition Citoyenne s’est abstenu). "Le conseil a désigné un auteur de projet début d’année et nous devons adjuger les travaux pour le 30 juin 2024. Ils devront être réalisés pour fin 2026", a précisé Lambert Demonceau. L’idée retenue est celle d’une "place-parc", avec un "nouvel espace vert apaisé autour de l’église". Polyvalent, il devra mettre en valeur le patrimoine et rendre la place attractive. Pour ce faire, la rue située le long du parvis deviendra "une zone de rencontre (30 km/h) avec un changement du sens de circulation et un agrandissement des terrasses" (tout en laissant l’accès aux riverains, fournisseurs et véhicules de cérémonie). Un espace polyvalent en pavés permettra le maintient des activités et créera "des connexions visuelles et physiques". Un "jardin de curé" sera créé pour offrir "une zone de repos et de flânerie avec bancs, tables, etc." Une zone polyvalente sera réalisée pour le stationnement temporaire aux sorties d’école. Les lieux seront accessibles aux PMR et de nouvelles plantations verront le jour (deux des quatre châtaigniers, ceux du centre, seront enlevés). Enfin, du mobilier urbain (panneau LED, arceaux pour vélo, bancs…) fleurira. Le coût ? 1,32 million d’euros (et 51 000 € pour les plantations).

La minorité a soulevé la question du parking (environ 45 places), surtout lors d’événements. La majorité reconnaît une saturation complète "à certains moments" et compte profiter de la transformation de l’ancien site Ruwet (il vient juste d’être reconnu comme site à réaménager) pour récupérer de l’espace (entre 35 et 50 places) pour les véhicules, ne serait-ce que de manière temporaire.

Un local paroissial et de l’aide pour le club de football d’Elsaute

Le presbytère d’Elsaute est mis en vente. ©Commune de Thimister-Clermont

1. Vente de deux bâtiments et construction d’un nouveau

La Commune a mis en vente la bâtisse du 63 rue du Centre (face à l’ancienne maison communale) au prix de 190 000 € (vente publique le 13 octobre à 16 heures) ainsi que le presbytère d’Elsaute au prix de 200 000 € (vente publique le 11 octobre à 16 heures). Des visites sont déjà prévues (renseignements auprès de M Bergs).Pour compenser la perte du côté d’Elsaute, le conseil a approuvé, lundi, la construction d’un local paroissial pour un montant de 225 600 €. "On a eu deux ou trois échanges de plans pour garantir un accès PMR, a développé l’échevin Christian Baguette (EIC). Nous aurons 70 m2 avec une pièce principale, des sanitaires, la chaudière et une kitchenette (avec accès à l’église via la sacristie). On remplace une propriété communale par une autre. On a estimé qu’Elsaute méritait bien un tel local qui pourra être affecté à d’autres activités."

2. Aide pour la Royale Elsautoise

Thimister financera un tiers (un tiers via l’ASBL et un tiers via Welkenraedt) pour la rénovation des vestiaires, des sanitaires ainsi que l’entretien et le drainage des terrains d’Elsaute. Le subside communal est de 6 500 €.

3. Achat et vente de parcelles

Thimister va acquérir une parcelle de 2 710 m en bord de Berwinne, à Bouquaimoulin (frontière avec Aubel). Vendu 3 €/m (soit 8 130 €), ce terrain agricole est traversé par des balades (pédestre et VTT). Rue Cavalier Fonck (près du rond-point), en revanche, elle se déleste de 29,75 € au prix de 75 €/m (3 000 €).

4. Environnement

Thimister a souscrit aux actions zéro déchet d’Intradel (lutte contre la fast fashion et sensibilisation au compostage à domicile). En séance, Transition Citoyenne s’est étonné de l’utilisation de gobelets en plastique pendant la kermesse. Un point d’attention pour la majorité.

5. Budget participatif

Sandra Provoost (T-C) a regretté que certaines enveloppes du budget participatif soient allouées à des ASBL en lien direct avec des infrastructures communales (patio à la maison de repos, cours à l’école de Thimister…). "C’est à la Commune d’investir." Christian Baguette a estimé pour sa part que toutes les ASBL communales pouvaient rentrer un projet, et que le règlement peut évoluer pour le prochain budget participatif.