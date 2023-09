Thimister: voici les projets portés par les citoyens

"Cette démarche de budget participatif, initiée en 2020 par le Conseil communal, a en effet été relancée une nouvelle fois fin 2022 par la décision du Conseil communal d’allouer un nouveau budget de 25 000 € au soutien financier de projets citoyens, a exposé l’échevin Christian Baguette devant l’assemblée. Nous sommes ravis aujourd’hui de voir cette démarche remporter un vrai succès. À l’heure où l’on constate souvent, ailleurs, une forme de désintérêt pour la chose publique, ce succès démontre une nouvelle fois qu’il n’en est rien au sein de notre commune."

Heureux de l’intérêt "que nombre d’entre vous portent à l’amélioration du cadre de vie et de la convivialité dans nos villages", l’échevin Baguette a souligné ce "bel exercice de démocratie participative et d’administration publique".

Les projets retenus

La Commune et le comité de suivi avaient opté pour une pondération 5-3-1. En d’autres termes, le nombre de sollicitations en "premier choix" était multiplié par 5, le nombre en "second choix" par 3 et le nombre en "troisième choix" par 1. Ainsi, le projet de patio à la maison de repos a recueilli 149 "premier choix", 91 "second choix" et 73 "troisième choix", soit un total de 1 091 points. Il se classe premier des votes et sera subsidié à 100% (7 500 € sur 7 500 €). Le projet des cours d’écoles récolte 665 points, il sera subsidié à 90% (4 500 € sur 5 000 €). La numérisation du Remember Museum affiche 550 points, soit un taux de 80% (4 000 € sur 5 000 €). Le chapiteau du Réverbère a 545 points, subsidié à 80% (5 760 € sur 7 200 €). Le potager collectif engrange 479 points et un subside de 70% (490 € sur 700 €). Les bancs du Pré Desonay ont 419 points et 60% de subside (990 € sur 1 650 €). La sculpture au Thier des Oies a 315 points et 50% de subside (1 125 € sur 2 250 €). Enfin, l’aménagement de la ludothèque a reçu 265 voix et recevra le solde des 25 000 € (soit 635 € sur 5 600 €).

L’échevin de la Participation citoyenne a félicité les porteurs de projets pour leur "dynamisme au profit des citoyens de Thimister-Clermont".