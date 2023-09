Thimister: un radar installé… mais pas encore prêt à flasher

Pour rappel, la zone de police du Pays de Herve dispose de deux radars fixes (le second étant sur la N648 à hauteur de La Minerie, au virage Jules Mononk… un radar qui doit certainement trouver le temps long tant rouler à plus de 70 km/h à cet endroit est dangereux) mais d’une seule tête de radar (qui doit aller d’un boîtier à l’autre). Le second radar est actif depuis quelques mois maintenant, mais le nouveau radar, lui, ne devrait pas être opérationnel avant plusieurs semaines. En effet, la zone de police du Pays de Herve nous informe ne pas encore avoir reçu la réception du placement du nouveau boîtier, ni même la confirmation d’installation, du SPW. Il faudra également obtenir les protocoles d’accord, une fois le radar correctement étalonné. Bref, "cela peut prendre plusieurs semaines voire quelques mois".