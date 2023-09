Le Charmes-Chambertin, restaurant gastronomique ouvert à Froidthier voici 35 ans, fermera ses portes le 31 décembre 2023

"On a effectivement vendu l’hôtel à un privé, dévoile ce Soumagnard d’origine (et plus précisément de Melen) . On va donc garder la salle de réception et le Charmes pour notre habitation privée, à nous. Il y aura des travaux à faire pour y vivre dès le mois de mars. On a donc quelques mois devant nous."

Ce chantier d’adaptation des lieux a une conséquence directe: la fin du Charmes-Chambertin après 35 ans d’exploitation. Et la date est symbolique, le 31 décembre 2023. "Cela s’est réalisé plus vite que prévu, reconnaît Roger Simul. On en a eu l’occasion, donc on s’est dit pourquoi pas… Je pensais garder l’hôtel, mais on a eu une autre opportunité. L’hôtel restera vraisemblablement un petit hôtel. Et, pour finir, on restera dans nos meubles, dans notre environnement (cela fait 42 ans qu’on est ici, on est presque les plus anciens du bourg de Crawhez). Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu’on a déjà chez soi ? On va encore pouvoir profiter de ces lieux pendant quelques années. Et, donc, le restaurant fermera le 31 décembre, puisqu’on devra transformer (il faut le temps de retomber sur ses pattes). Ce sera un restaurant gastronomique en moins sur le Plateau de Herve, déjà qu’il n’y en a plus des masses…", poursuit celui qui a participé à la formation de nombreux cuisiniers dans notre région.

Jusqu’à la fin de l’année, le Charmes-Chambertin proposera ses plats "signature". ©EdA Philippe Labeye

D’ici là, les habitués pourront encore profiter du savoir-faire de Roger Simul. Le chef prépare en effet un menu "signature" avec ses meilleures recettes, même s’il a toujours souligné l’importance de partir du produit. "Le produit noble, il faut le cuisiner comme on le sent. Ce n’est pas une question de prétention. La cuisine simple, bien faite, c’est très compliqué aussi", nous confiait-il fin 2019. Nul doute, donc, que les langoustines ou son fameux ris de veau de cœur braisé au herve doux et au champagne y trouveront une place de choix… "On reste ouvert en soirée les vendredis et samedis, ainsi que les dimanches à midi. Avec un menu spécial avant notre fermeture."

©EdA Philippe Labeye

Quant aux salles de réception, elles changeront de vocation dès le 8 octobre, date à laquelle Roger Simul et Claudine Cupers démontreront une fois de plus la générosité qui les caractérise en invitant voisins, fournisseurs, amis et plus fidèles clients pour une petite fête privée… de 200 personnes.