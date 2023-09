Un record "d’étudiants" à Thimister-Clermont: déjà 478 inscrits pour l'université complétive du temps libre

Public cible, les seniors forment évidemment la majorité des inscrits. Mais le spectre est plus large… "La moyenne d’âge était, l’an dernier, de 64 ans. La grosse majorité, ce sont des gens entre 55 et 75 ans. Mais on a des plus âgés, et des personnes plus jeunes qui ont souvent une activité libérale et consacrent une heure ou deux pour assister aux cours", poursuit Richard Faymonville.

Certains cours (la Renaissance, la Grèce Antique, la vie des oiseaux…) ont déjà repris. Jeudi matin, c’était la rentrée pour le cours d’art proposé par Philippe Delaite (à Bèfve). Et ce lundi, c’est le politologue Michel Hermans qui attend les élèves à Aubel (cours sur la démocratie et la puissance américaine). Ces rentrées se succéderont jusqu’au 13 octobre (le jardinage biologique, à Bèfve). "Ce jeudi, on a refusé du monde. La salle du Fenil fait 50 ou 55 places alors que nous sommes à 65 demandes. On n’a jamais connu autant de monde ! Nous en sommes à 478 inscriptions et deux cours sur onze sont complets, ce qui ne nous était jamais arrivé. On connaît une augmentation de 40% par rapport à l’an dernier. La réputation, le bouche-à-oreille, fonctionne. On a des professeurs remarquables (Pierre Verjans, Thierry Marthus, Michel Hermans…), en majorité des jeunes retraités très dynamiques. Ces personnes ont généré un nouveau public, de nouvelles inscriptions. La table de conversation anglaise, par exemple, fut complète en deux semaines. Il y a une relation de cause à effet entre la qualité du professeur et le ressenti des élèves, ça fait inévitablement boule de neige. On a, par exemple, 62 élèves pour un cours sur la Renaissance, c’est énorme ! Et les gens viennent toutes les semaines, le taux d’abandon est très faible. Ancien professeur du supérieur, je me souviens encore des classes qui s’effritaient avec le temps. On n’a pas ce ressenti ici, car la motivation de départ est beaucoup plus forte."

Beaucoup de Verviétois

Les "élèves", justement, peuvent participer à un premier cours avant de s’engager (10 € d’inscription par matière, et 4 à 5 € de participation par cours, soit 190 € pour les plus assidus). Ils sont issus du pays de Herve, du grand Verviers (entre 50 et 100 personnes), de Spa, de Liège ou encore d’Eupen. "On a beaucoup de professeurs en commun avec l’U3 de Liège, mais c’est sans doute plus facile de venir ici, près de l’autoroute avec des places de parking (NDLR: à l’Espace Georges Dechamps de Herve, à Bèfve ou à l’Espace Culture d’Aubel) . On choisit les cours en fonction des désirs des membres fondateurs mais aussi selon les demandes. On se rend compte que les gens aiment la géopolitique, les formations scientifiques (chimie, biologie, physique), le cours sur l’intelligence artificielle est fort suivi… Et, à côté, on a un cours d’ornithologie ouvert à tous. Dans le public, on a des universitaires et d’autres qui n’ont jamais fait d’études, et chacun trouve chaussure à son pied. Ces gens entrent dans une dynamique de concertation et les barrières qu’on pourrait qualifier de sociales n’existent plus. C’est de l’éducation permanente, où l’esprit critique est bien présent. Et, de fil en aiguille, les gens sortent un peu moins bête d’une activité menée par l’UCTL. Ce qui, finalement, est le but recherché (rires)."

uctlplateaudeHerve@hotmail.com, 0496 267 586 et page Facebook UCTL Plateau de Herve.