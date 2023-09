Benoît Pitance, ancien Premier échevin à Verviers, est devenu entrepreneur en rachetant Mertens Plastique à Thimister

La volonté, elle a toujours été là. C’est plutôt la vie publique qui fut un hasard de la vie que le contraire. J’ai toujours eu cet objectif et il m’a pas mal guidé lorsque j’ai quitté la politique. Et je voulais faire cela avant 40 ans…

Dans ma démarche, j’ai essayé d’être assez méthodique en m’appuyant sur des critères comme le type d’entreprise, sa taille, un secteur de la production et pas des services, un domaine où je pouvais moderniser les choses, apporter de la digitalisation et une plus-value, etc. En novembre dernier, j’ai participé à la semaine de la transmission via la Sowalfin, et l’entreprise y figurait. On a étudié le dossier entouré de spécialistes, ça a bien fonctionné avec le vendeur et six mois plus tard le transfert de parts a eu lieu. Tout le monde a parfaitement joué son rôle (Sowalfin, banques, etc.), ce qui a permis la transmission d’un actionnariat familial à un autre actionnariat familial.

Vous avez pris 100 jours avant de vous exprimer sur cette réorientation professionnelle…

Exactement, j’avais cette volonté de pouvoir rentrer dans les chaussures. Et ça se passe très bien, l’équipe est au point, enthousiaste. J’ai découvert que le plastique avait mauvaise réputation, à juste titre, lorsqu’il est à usage unique. Mais qu’il y avait aussi plein de potentiel et d’impacts positifs pour de nombreux secteurs puisque c’est une matière légère, hautement recyclable, qui se répare facilement, qui supporte bien la corrosion et l’acidité…

Justement, à l’heure où le plastique est décrié pour son extrême pollution, vous défendez le plastique comme "levier de développement durable" dans des secteurs comme la science ou l’environnement. En quoi cette matière est-elle "incontournable" ?

Il est important de faire mieux connaître le plastique, on a un devoir d’expliquer ce que c’est. Pour l’accès à l’eau potable, par exemple, le plastique est indispensable. Dans la santé, le pharmaceutique, le médical, le plastique est aussi indispensable. Dans les voitures ou les avions, où le poids est un facteur important, le plastique a toute sa place. Mais lorsqu’il est à usage unique, il faut nécessairement des alternatives.

L’Humain était également, pour vous, une priorité… Et Mertens cochait aussi la case.

C’est une entreprise à taille humaine, avec 35 personnes. Le cédant se retirait car il est en fin de carrière, il avait de bonnes raisons. On est clairement dans une phase de transmission douce, et c’était en effet important. En outre, l’entreprise a une excellente réputation dans le secteur et notre créneau, c’est la qualité. Ça me plaisait et c’est vraiment important de miser sur ça (NDLR: elle compte comme clients la câblerie d’Eupen – aussi fournisseur –, GSK, la SWDE ou encore des entreprises plus "confidentielles"). L’objectif, ce n’est pas seulement de produire mais bien de proposer des solutions à un besoin. On vient vers nous avec un problème, on essaye de trouver la solution. Une cuve, par exemple, c’est un moyen, pas un objectif. Certaines font jusqu’à 9 m de haut et 70 m3, on est un peu les seuls en Belgique à faire cela sur base de plaques et de tuyaux qu’on transforme.

Avant ce nouveau défi, et avant d’intégrer Investsud, vous avez, en famille, parcouru le monde pendant un an. Que retirez-vous de cette expérience ?

C’était un vieux rêve familial et il fut extrêmement déterminant pour la suite (on avait un certain confort, il fallait oser). Il me permet de dire qu’un rêve un peu fou est possible si on y va pas à pas. Si on ne l’avait pas fait, je ne crois pas qu’on aurait repris une entreprise. Ça a été, pendant huit mois, une magnifique leçon et la meilleure décision qu’on ait prise.

Impossible de ne pas évoquer la politique, puisque vous avez œuvré dans des cabinets ministériels (Lutgen et Wathelet) avant de devenir Premier échevin à Verviers à l’âge de 30 ans. Le 25 janvier 2018, vous vous retiriez de la politique, un "choix personnel et non politique".

Ce fut une belle période de ma vie, période que j’ai appréciée, mais ma qualité de vie s’est considérablement améliorée quand j’ai arrêté la politique. J’ai gagné en autonomie et en liberté. Et je ne me sens pas moins utile maintenant qu’avant. Une marche arrière n’est pas possible et pas souhaitée. J’ai gardé des contacts amicaux, mais pas des contacts actifs.

Quel regard portez-vous sur le Verviers de 2023 ?

Je regarde cela comme un citoyen informé. Je vois sortir de terre le parc Fabiola ou "Verviers, ville conviviale" (NDLR: la place Verte, ce mardi 5 septembre, notamment), même si ce n’est pas fini car c’est un long projet (NDLR: il reste la place du Martyr, qui lui tient à cœur).

C’est une fierté pour vous de voir aboutir ces projets ("Verviers, ville conviviale", la piscine, le théâtre…) ?

On a justement placé une cuve tampon dans la cave de la piscine de Verviers, dans le cadre de sa rénovation, la semaine dernière. La boucle est bouclée (rires).

Et dans six ans, où vous voyez-vous ?

Je m’amuse énormément ici et je me projette ici sans aucun problème. On a une super équipe et plein de choses à développer. Vraiment, je me projette facilement ici dans six ans. Le but, c’est que ça fonctionne. On a un très bel outil (un hall de 4 500 m2) qui nous donne un avantage concurrentiel puisqu’on peut faire beaucoup de choses en préfabrication. Cet outil est déterminant dans la réussite de l’entreprise.