Pour l’occasion, et afin de laisser place aux décors et aux véhicules techniques, l’arrêt et le stationnement seront interdits sur les deux places autour de l’église. La mesure est identique rue de la Station entre les numéros 1 et 15 (de l’ancienne maison communale au bureau de poste) alors que la circulation sera sporadiquement interrompue sur ce même tronçon le temps des prises de vues entre 7h et 13h (idem rue Verte Voie). Enfin, à l’exception des riverains il ne sera pas possible de circuler dans la ruelle du Centre durant la journée et la rue Margensault sera autorisée pour le stationnement sur le trottoir et sur la route (à cheval) en direction du centre (le parking à l’arrière du site Ruwet est réservé aux riverains). Une déviation est possible via le tennis.

La série "Moresnet" se poursuit

Du côté de Plombières, la série Moresnet, de Frank Van Passel, Jonas Van Geel et Jef Hoogmartens (via la production Caviar) se poursuit. Il s’agit d’une série télévisée de six épisodes qui sera diffusée par Streamz, ZDF et TF1 et dont l’intrigue se déroule à Moresnet et La Calamine (avec de faux policiers).

Le tournage a débuté le 29 août et doit se poursuivre ces 6, 7 et 8 septembre dans la rue du Village, sur Bambusch, au carrefour avec Marveld ou encore au carrefour de la rue du Viaduc. Des places de stationnement sont réservées pour les véhicules de la production rue Village et sur la placette face aux numéros 71 à 77 (entre autres).