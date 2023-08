Service citoyen: la commune de Thimister-Clermont veut accueillir des jeunes

1. Service citoyen La commune de Thimister-Clermont rejoint la plateforme du service citoyen. "C’est une ASBL autonome et indépendante qui remet en place un service citoyen pour les jeunes entre 18 et 25 ans, qui ne savent pas quoi faire après les secondaires, ne trouvent pas de job, ou qui se sont rendu compte que les études qu’ils avaient entamées ne leur convenaient pas… Ce service leur permet d’être occupés et de découvrir des choses qu’ils n’auront pas eu l’occasion de découvrir", a rapporté l’échevine de la Jeunesse, Alice Jacquinet (EIC), lors du conseil communal de ce lundi 28 août. La bibliothèque et les écoles communales se sont montrées intéressées par le fait d’accueillir des jeunes. Le groupe Transition Citoyenne a été étonné au moment de découvrir la fiche projet pour les écoles. "On trouvait ça un peu réducteur avec de la surveillance sur les temps de midi. Pour un service citoyen c’était dommage qu’ils ne puissent pas s’ouvrir à d’autres horizons… C’est quand même une main-d’œuvre gratuite", a souligné Sandra Provoost.