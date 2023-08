Elle a ainsi enchaîné avec une formation en fleuristerie. Et après avoir trouvé, après des années de recherche, un terrain abordable, elle s’est lancée en 2022 avec une année d’essai. "Cette année, j’ai mis beaucoup plus de fleurs, mais on est toujours dans la mise en place et l’expérimentation." Elle cultive actuellement 300 m de fleurs sauvages et indigènes sur un terrain de 1 ha. On y trouve entre autres: des cosmos, de la bourrache, des soucis, des roses trémières, des zinnias, des scabiosas, des tournesols… "Il y en a que j’ai laissé toutes seules sur leur planche parce qu’elles prennent beaucoup d’espace, mais j’ai aussi voulu créer sur chaque planche un univers entre les couleurs qui vont bien ensemble et une ambiance un peu différente !"

Capucine Racine: des fleurs au naturel cultivées à Elsaute

Toujours dans ce souhait de fonder un bel endroit, elle a également planté un verger avec des fruitiers, pour la plupart de la région, pour avoir des pommes, des poires, des prunes, des cerises… "Mais avant qu’ils donnent vraiment, il faudra laisser cinq ou six ans !" Le jardin qui évolue déjà au fil des saisons et même de semaine en semaine, au rythme de la nature, est ainsi destiné à muer avec le temps. La fleuriste pense ainsi déjà étendre la surface de fleurs la saison prochaine, "tout en restant en harmonie avec le lieu". Capucine Racine ambitionne ainsi de constituer une alternative à l’industrie florale.

"On ne prendra jamais sa place. Ce sont des projets de niche, mais qui peuvent faire une émulation. La fleur de jardin comme ici, ce n’est pas du tout celle du fleuriste classique: elle grandit dans des conditions tout à fait différentes, on n’utilise pas d’intrants, de pesticides et on laisse les insectes faire leur travail. Une fleur industrielle, elle grandit sous tunnel dans des conditions très contrôlées, ce qui fait qu’elle dure plus longtemps dans le temps et sera plus droite. Ici, il y en a pas mal qui ne sont pas droites, mais les bouquets sont faits en fonction de cela et cela donne une autre dynamique, une autre poésie au bouquet !"