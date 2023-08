Le Petit Soleil transmet les valeurs du théâtre aux jeunes à Thimister-Clermont depuis 15 ans

C’est qu’il a bien grandi après être passé par Liège et avoir déménagé à Thimister-Clermont, l’atelier s’étend désormais sur Liège, Thimister-Clermont, Baelen et Dison. "Les troupes commencent avec l’initiation musicale avec les plus petits, les enfants de maternelles, et puis l’on va jusqu’aux troupes ados, jusqu’à 18 ans, avec des troupes d’improvisation, des troupes d’enfants petits et grands..."

Michel Lorquet, qui est également professeur à l’Institut Saint-Paul (où il donne des cours de théâtre) profite de son 4/5e temps pour mener des projets dans les écoles notamment sur la commune de Thimister-Clermont (cette année ce sera encore le cas à Froithier, Clermont, Thimister). "Notre 1re principe, c’est de fonctionner à la carte quand on a des demandes de l’extérieur. Cela peut être une simple animation dans une classe comme cadeau de St-Nicolas, mais ça peut aussi être mener des classes jusqu’à une représentation et un spectacle complet. On fait aussi du coaching d’équipes d’impro,.. des team-building chez les adultes. Par exemple, on va aller à nouveau animer au stage des jeunes espoirs du rugby belge."

Les ateliers ont également à cœur de s’adapter aux jeunes et aux enfants à besoins spécifiques. "À ce moment-là on prend un animateur supplémentaire qui va s’y consacrer entièrement. Il y a aussi des enfants qui viennent pour pouvoir pallier ou en tout cas découvrir des choses qui leur permettent de sortir de difficultés telles que la confiance en soi, l’expression face à un public, la diction. Ce n’est pas parce qu’un enfant bégaye qu’il ne va pas venir faire du théâtre avec nous !"

La vocation de ce théâtre qui encadre près de 150 jeunes, c’est bien de leur transmettre les valeurs du théâtre et de leur permettre de vivre des expériences.