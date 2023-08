Cette Thimistérienne a désormais un atelier de retouche ambulant: "Les gens ne trouvent pas facilement une couturière"

Sophie Demez, professeure de couture à Don Bosco à Verviers a en effet décidé de donner plus de place à son activité complémentaire, de faire "moitié-moitié." Depuis quatre ans, elle rêvait d’avoir un atelier mobile après avoir aperçu, lors d’un voyage en Ardèche, une coiffeuse installée sur la place du village dans une caravane. "Je trouvais ça comique, que ce soit la coiffeuse qui se déplace et j’ai directement dit à mon mari: ‘C’est ça que je devrais faire !’"

Elle a dorénavant la sienne, et s’arrête à quatre endroits différents: devant la boutique Once upon a Time à Chaineux (les 1er samedis du mois), devant chez Darcis à Herve (les mardis de 13h à 16 h), au P’tit Marché à Thimister (les mercredis entre 15 h 30 et 18 h 30) et devant la Boutique By M à Welkenraedt (les 2e samedis du mois).

"Les gens amènent les retouches, ils peuvent essayer puisqu’il y a une cabine dans la caravane, puis la semaine d’après, ils les récupèrent. Je ne fais pas les retouches minute parce que parfois il me faut ma surjeteuse, je n’ai pas tous les fils, je n’ai pas tout le matériel à chaque fois avec moi", explique la couturière qui réalise de nombreux ourlets, des changements de tirette, des petites réparations pour des poches déchirées… "Cela fait 30 ans que je couds et les retouches, j’ai toujours bien aimé… Contrairement à certaines de mes collègues qui me disent: mais comment est-ce que tu peux aimer ça ? !", sourit-elle.

Malgré l’emprise de la fast fashion, de la mode éphémère, sur nos habitudes de consommation, des clients se tournent toujours bien vers la couture. "Les gens ne trouvent pas facilement des couturières, donc cela prend quand même bien ! Puis parfois les gens achètent sur internet, mais ça ne va pas et ils n’ont pas envie de renvoyer, donc on modifie ensemble. Ce que je trouve chouette, c’est de prolonger la vie du vêtement ou alors de l’adapter vraiment à la personne !" L’habitante de Froithier a d’ailleurs été surprise du nombre de nouveaux clients qui lui ont rendu visite lors de sa 1re sortie à Herve.

Mais ce qui lui plaît dans cette nouvelle aventure, c’est la proximité avec la clientèle. "Je suis vraiment contente. J’adore faire ça, le contact avec les gens, le fait d’être dans ma caravane, cela me plaît bien !" Il ne lui reste plus qu’à y aménager un petit coin pour mettre en valeur ses propres créations: des petits bavoirs, des pochettes, des sacs, des cols,..