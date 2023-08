Né le 9 août 1934 à Clermont-sur-Berwinne, où il est allé à l’école primaire, Roger Pirenne a poursuivi ses études en gréco-latines au collège royal Marie-Thérèse de Herve. Il est ensuite entré au séminaire de Scheut (à la congrégation du Cœur Immaculé de Marie), où il a été ordonné prêtre le 3 août 1958. Il a célébré sa première messe, à Clermont, le 10 août 1958, où ses 50 ans de sacerdoce ont d’ailleurs été fêtés en 2008, en sa présence et celle de ses proches, en l’église Saint-Jacques le Majeur.

Clermont-Congo-Jambes-Cameroun

Le père Pirenne est parti en 1962 comme missionnaire au Congo Kinshasa. En 1965, il est revenu à la mission de Scheut, à Jambes, comme professeur de théologie morale. En 1969, il est parti pour le Cameroun, où il a été nommé vicaire dans le diocèse de Yaoundé, la capitale. En 1981, il est parti dans l’est du pays, à Doumai, puis en 1983, à Batouri, et en 1991, à Yokadouma. Il est retourné à Batouri en 1994, où il était nommé évêque, puis archevêque en 1999 et enfin archevêque.

Décédé ce dimanche à l’âge de 88 ans, Mgr Pirenne aura marqué les esprits et les cœurs au Cameroun. "Sa mémoire restera gravée dans les cœurs de tous ceux qu’il a touchés par sa bienveillance et son engagement, indique le média Cameroun Actuel. Son héritage perdurera à travers les réalisations qu’il a accomplies et les valeurs qu’il a incarnées.les esprits et les cœurs au Cameroun."

À Clermont et dans la région aussi.