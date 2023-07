Le bétail aura-t-il de nouveau accès au cours d’eau en Pays de Herve?

"En effet, en traversant de manière continue, les animaux en dégradent les berges et altèrent la qualité biologique des cours d’eau et la possibilité de développement des micro-organismes" est accrue, évoque le communiqué de la Région wallonne.

Cependant des communes, comme celle de Thimister-Clermont, ont voté une motion afin de réclamer un certain assouplissement de la mesure qui a davantage d’impact en région herbagère. Une demande qui semble avoir été entendue au moment de La Foire agricole de Libramont. La ministre propose donc: "une dérogation autorisant un accès aménagé au cours d’eau de 4 mètres, de manière à réduire au minimum les risques environnementaux et la contamination des eaux tout en apportant une solution pragmatique aux éleveurs et à leurs animaux".

Toutes les terres servant de pâtures avaient l’obligation d’être clôturées au 1er janvier 2023 pour empêcher l’accès du bétail au cours d’eau. "Ça nous semblait un peu superflu comme opération. Les bêtes se sont toujours abreuvées en bord de ruisseau, comme le long de la Berwinne, sans aucun autre aménagement. Ici, ils ont dû installer des pompes mécaniques pour permettre aux bêtes de s’abreuver, c’était assez onéreux. C’est donc une bonne nouvelle cet assouplissement", réagit Benoît Dorthu (Aubel Demain), échevin de l’Agriculture.

Du côté de Thimister, la formule dérogation interpelle. "Ça va dans le bon sens mais il faut être vigilant afin de ne pas transformer la démarche en un calvaire administratif", souligne l’échevin de l’Agriculture, Christian Baguette (EIC) qui reconnaît ne pas encore avoir lu le document.

Le communiqué évoque aussi des points noirs dans lesquels ces assouplissements ne seront pas possibles, une liste qui devrait suivre prochainement.