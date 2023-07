Envol d'Artistes: 30% d’artistes inédits ce 6 août à Clermont-sur-Berwinne

1. De nouveaux artistes Certains sont des habitués, des amis d’Envol. On pense à Anne-Claire Schyns, à Brigitte Danse, à LGH, à Nouche, à Gi Créations… Impossible de les citer tous. Mais Damienne Geron, bien épaulée par Géraldine Ducamp, parvient toujours à dénicher de nouvelles pépites. "On va voir toute l’année des expositions, des parcours d’artistes. On va à leur rencontre, on les sélectionne. On a un contact direct avec chaque artiste, on voit de nos yeux leurs œuvres et on peut directement imaginer le jardin ou la maison pour les placer. Cette année, nous aurons 95 artistes (c’est toujours entre 85 et 100) dont 30% de nouveaux. Comme toujours, on a eu quelques coups de cœur (rires). Ça va dans tous les domaines, aussi bien dans la sculpture que dans le recyclage, la peinture, les bijoux… On a fait de magnifiques découvertes."

Ces artistes sont, pour la plupart, des amateurs. Des passionnés qui ne comptent pas leurs heures pour mettre en forme le fruit de leur imagination. D’autres sont déjà confirmés, ayant parfois même une belle renommée. "On a vraiment les deux: des personnes qui exposent pour la première fois et des artistes qui ont fait de nombreuses expositions, reprend Damienne Geron qui souligne l’importance des Clermontois dans le projet. Ils nous ouvrent leur jardin, leur maison, leur garage… C’est l’ADN d’Envol d’Artistes, sans les villageois cela n’existerait pas. On a énormément de partage entre les artistes et les visiteurs, et c’est énormément apprécié."

2. Un nouveau parcours Ne pouvant plus disposer "du jardin de la cure", Envol d’artistes s’adapte et proposera, cette année, une boucle. "Il y a une maison et une rue dans lesquelles nous n’irons plus. On garde le Pré Desonay et la rue du Bac, mais on proposera ensuite une boucle. On va passer par le jardin d’Antoine Detry (NDLR: au Thier) pour continuer dans la prairie et se retrouver dans le jardin de la salle du village. On la traversera pour retrouver le centre du village. La salle appartient à la Jeunesse (NDLR: une équipe de 75 jeunes de 16 à 26 ans, qui chapeaute l’ensemble du week-end) et elle vient d’être rénovée avec les bénéfices de la fête. Cela nous permettra de la mettre en valeur. On aura le bar à bières spéciales dans le jardin, et tout au long des artistes. C’est un parcours un peu plus étendu, ce qui n’est pas plus mal vu le nombre de personnes qu’on accueille."

3. L’accueil des enfants… et des amateurs de musique L’offre dédiée aux enfants s’est toujours voulue généreuse à Clermont. Ce sera encore le cas cette année avec le concert des Baratineurs de 11h à 12 h, le clown Alfonso, des jeux en bois, la fête foraine, un château gonflable… "On a pris quatre maquilleuses cette année, vu les files l’an dernier. Nous aurons des ateliers (tattoo, sels colorés et bracelets), les jeux… Et c’est gratuit pour eux."Pour les plus âgés, le programme musical est riche: Adrian (14 h 30), Taen & nous (15 h), Hot Sauce Band (17 h), Levvel (19 h), Favelas Brothers (21 h) et DJ Sergio (22 h 45). Avec une nouveauté, un show laser. "Il remplace le feu d’artifice. On a dû les annuler ces dernières années en raison de la sécheresse. Les jeunes ont pris les devants. Nous aurons aussi de la musique dans les jardins", précise Damienne Geron. À savoir de l’accordéon, des guitaristes, un orgue de barbarie, etc.

Enfin, cette édition sera la première du nouveau président Hugo Schyns. Et un concours a été lancé sur Facebook afin de remporter 5 x 4 entrées… Tirage au sort le 1er août. Et pour conclure, Damienne Geron espère la réalisation, en live, d’une grande sculpture… À confirmer.

Les artistes seront présents de 10h à 19 h. 5 € l’entrée avant 19 h, 7 € après. Gratuit pour les enfants. Plusieurs parkings seront proposés, ainsi qu’une navette gratuite de 10h à 20h au départ du parking de covoiturage situé au rond-point des vaches à Battice. Dans le cadre de la fête à Clermont, du 4 au 6 août 2023.