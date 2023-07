Projet de quartier à l'ancienne cidrerie à Thimister: "Peut faire mieux", pour la locale Écolo

La locale Écolo de Thimister-Clermont a également tenu à réagir suite à la réunion d’information de la société HJO Real Estate, par voie de communiqué. Elle salue ce projet d’aménagement de cette friche industrielle bien qu’elle déplore que ce soit une initiative privée, qui plus est lancée sans tenir compte des autres volets du Masterplan. Pour rappel, il est le résultat d’un processus participatif de plus de deux ans pour établir un cadre pour l’aménagement du centre de Thimister.

Mais le gros point noir pointé par Écolo, c’est la densité de logements avec une moyenne de 40 logements par hectare. Ce chiffre dépasse le nombre prévu dans le Masterplan (35 logements/ha), "ratio déjà très critiqué par les citoyens". Il s’oppose également au Référentiel des quartiers durables du SPW. "Celui-ci préconise un seuil de 30 logements par hectare, permettant de concrétiser les objectifs de durabilité des quartiers situés dans un pôle où la pression foncière et donc les coûts d’acquisition du foncier sont par ailleurs plus élevés. Dans les villages centraux, le seuil de densité nette est même de 20 logements par hectare !"

Ce nombre induira inévitablement une série de conséquences sur l’environnement, l’égouttage ( "insuffisant et en mauvais état"), le paysage, l’environnement socio-économique, le bruit et la mobilité, avec environ 300 voitures en plus dans le village et cela avec un seul accès par la rue de l’Égalité. Écolo craint également l’impact des eaux pluviales sur le ruisseau de la rue des Sources et de la Bèfve, "qui déborde déjà aujourd’hui après des orages violents", ainsi que la répercussion de ce grand nombre de futurs habitants et d’enfants sur les infrastructures villageoises (écoles, clubs sportifs et associations socioculturelles).

Écolo regrette par ailleurs le manque de liaison vers la rue de la Station et le Centre sportif ou encore d’espaces de convivialité ( "à part la drève vers le tennis, un tout petit parc au bord du quartier et une halle qui n’en est pas une"), deux souhaits des habitants. Finalement, pour Écolo il ne s’agit pas d’un écoquartier car il n’intègre pas tous les objectifs de développement durable.