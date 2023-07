Un jeune Thimistérien vous fait découvrir ses cocktails concoctés avec sa bière

Kuzco Beer Experience voyait alors le jour (le nom se réfère à la ville du Pérou Cusco et à son animal préféré quand il était petit, Le Lama). Il a d’abord ajouté des notes de citron et de gingembre à un type de bière très apprécié aujourd’hui, l’IPA, pour faire sa bière de base, la Kuzco (6%). Puis, il y a quelques semaines, il commercialisait une deuxième bière: une blanche aux arômes de mangue… et de basilic frais, appelée la Saïmiri (5,5%). Il s’agit cette fois-ci d’une édition limitée à 1 000 bouteilles (contre 7 800). "En voyant comment le projet a été accueilli par le public, je ne pouvais pas m’arrêter là !", glisse le jeune homme de 23 ans.

Pour la date anniversaire de la création de sa société, il inaugurait aussi, ce 1er juillet en petit comité, un beer-truck, avec lequel il va dorénavant faire découvrir ses bières, mais aussi ses cocktails à base de bière ! "J’ai pris quatre recettes de cocktails traditionnels déjà connus (NDLR: le whisky sour, le mojito, le sex on the beach et le pornstar), puis il a fallu faire des tests et jouer aux apprentis sorciers. Par exemple, pour le mojito, il a fallu trouver quel type et quelle marque de rhum utiliser, puis il faut bien doser la quantité pour que cela ne prenne pas trop le dessus sur la bière mais, à l’inverse, pas mettre trop de bière pour éviter que cela cache le goût de rhum et que l’on soit vite dans un autre état sans s’en rendre compte !"

Les bières sont disponibles dans différents points de vente de la région verviétoise: chez Stassen Vin et au Carrefour d’Aubel, dans les Intermarché de Dison et de Herve, puis à l’Épée Gourmande et chez Gorgées à Verviers, ainsi qu’au St-Andrew’s à Welkenradt.

Aurélien Marion cherche maintenant à présenter ses créations à un plus large public via son beer-truck. "Je n’ai pas l’ambition de devenir brasseur (NDLR: la Kuzco et la Saïmiri sont brassées à la brasserie de Liège, à la Grand Poste). C’est un marché dans lequel je n’ai pas envie de m’aventurer, tellement il y a de concurrence. Et puis, c’est vraiment le contact avec les gens qui me plaît. Être barman, c’est plus ça qui m’anime que d’être seul derrière une cuve !"`

Le Thimistérien a encore quelques projets en tête, qu’il préfère garder sous silence. Mais il affiche clairement son objectif: multiplier les facettes de Kuzco Beer Experience et en faire son activité principale (il est animateur sportif à côté, actuellement). "Le plus tôt, ce sera le mieux ! J’y travaille d’arrache-pied."