Les liens entre Verviers et le Plateau de Herve au cœur d’une exposition à Clermont-sur-Berwinne (vidéo)

"On a voulu faire cette expo car on se rend compte que le Pays de Herve et Verviers ont une histoire commune… en train de se défaire, regrette Gaston Schreurs. Les gens d’ici ne vont plus à Verviers. On a profité du fait que les musées de Verviers sont fermés suite aux inondations pour prendre contact avec eux et recréer du lien et un couloir culturel avec Verviers. Il ne faut pas couper le fil avec la Cité lainière."

L’exposition retrace, sur neuf séquences, les liens entre le Pays de Herve et Verviers. ©EdA PLJ

Neuf séquences ont été installées et Richard Faymonville prête sa voix pour autant de codes QR. Le volubile Verviétois d’origine s’appuie sur les collections couvées par Caroline Henry, directrice des musées communaux de Verviers, pour retracer les liens entre les deux bassins de manière accessible, didactique, car "finalement on ne connaît pas assez son passé".

Les liens entre Verviers et le Plateau de Herve

"La Ville de Verviers et le Plateau de Herve se doivent mutuellement leur richesse, leur expansion: Verviers a alimenté économiquement le Plateau du XVIe au XVIIIe tandis que le Plateau lui a fourni de la main-d’œuvre. Il y a eu une symbiose évidente entre l’entité rurale et l’entité urbaine, même si cela a mal commencé aux XIVe", débute le conteur d’Histoire.

À l’origine, aucun contact n’existait entre les deux lieux. "Il n’y avait rien, pas un chemin et pas un commerce, entre la principauté de Liège et le Duché de Limbourg, il s’agissait de deux nations différentes. Il faut savoir que les villages du Plateau de Herve sont nés aux XIIe et XIIIe siècles, en même temps que l’Abbaye du Val-Dieu (1216), alors que Verviers avait déjà deux ou trois siècles. L’Europe n’était jadis qu’une immense étendue forestière, divisée par des fleuves (le paysage des Romains, des Celtes, des Carolingiens). Jusqu’au XIIe, seuls 5% du territoire était défriché. Mais les petits villages sont nés, ils se sont rapidement étendus sur deux siècles. Jusqu’au XVe, le Plateau vivait du blé.

Éclata alors la guerre entre le duc de Bourgogne et le roi de France, le prince-évêque de Liège dû faire alliance avec Louis XI. Et ce fut le début d’une période de guerres. Le début de la relation avec Verviers date du XVIe siècle, pour deux éléments majeurs: Verviers n’a plus de fer et le Plateau va connaître l’interdiction de vendre du blé aux protestants. Verviers se réoriente alors vers le travail de la laine et le Plateau de Herve vers la production de fromage. Du mal naît le bien.

Tout cela date du début du XVIIe. Conséquence du travail physique des Verviétois, la Vesdre voit ses poissons disparaître (l’eau changeait de couleur presque tous les jours, polluée par les lainiers). Au XVIIIe siècle, les amours entre Verviers et le Plateau redémarrent et on va créer, sous les Autrichiens, des voies de communication (comme la route Charlemagne d’Aix à Liège en passant par Herve). Avec eux, on connaît une amélioration considérable des conditions de vie, sans guerre jusqu’à la révolution française."

Difficile de stopper un Richard Faymonville sur sa lancée, passant de la bataille du Pierreux en 1794 au régime suédois, puis hollandais, avant l’indépendance. "La révolution française nous amène cette union géographique entre Verviers et le Plateau. Au XIXe, la Belgique occupe la 3e position économique mondiale, poussée par Verviers qui connaît une extraordinaire croissance… Mais en parallèle on connaît une misère ouvrière face à la richesse des lainiers. Le Pays de Herve, en situation plus pacifique, envoie ses jeunes travailler à Verviers. On ne connaît pas le chômage." Une autre époque…