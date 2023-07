Elle a "tout donné" pendant 40 ans pour le secteur du handicap, entre Thimister-Clermont et Pepinster

L’idée d’une vie communautaire naissait et Les Biolles voyaient le jour dans une maison de Clermont en 1985. Avec son mari, elle a pris en charge jusqu’à 11 adultes. "Je pensais m’occuper de 4 ou 5 personnes, mais la demande était là… Particulièrement de personnes qui souhaitaient sortir de services de psychiatrie où elles n’avaient pas toujours leur place. C’était des gens qui dormaient toute la journée, donc il fallait les réhabituer à avoir une occupation en journée !"

L’aspect loisirs et hébergement se sont alors dissociés en 1994 avec la création des Mirabelles, à Froidthier. "On s’est étoffé en personnel et on a hébergé jusqu’à une trentaine de personnes !" En 2010, les contraintes légales ont poussé à la création d’une ASBL (Handicap et Hébergement) pour gérer la maison. Anne Bounameau a alors tout doucement passé la main, et elle a commencé à travailler pour l’ASBL Vaphis. "C’est une personne qui a vraiment tout donné pour le secteur du handicap. Devant une telle générosité, j’ai voulu que le secteur du handicap, pas seulement nous son dernier employeur, lui apporte une reconnaissance pour tout ce qu’elle a donné, tout ce qu’elle a permis de mettre en place en matière d’inclusion !", insiste le directeur, Ghislain Weickmans.

Anciens collèges et membre du patro, parents, résidents, élus pepins,… : 190 personnes étaient présentes pour la célébrer ce samedi. "Ils ont fait très, très fort, je n’ai jamais vu qu’une institution fêtait quelqu’un comme cela. Je ne m’y attendais vraiment pas", confie Anne Bounameau, très reconnaissante.

Sa retraite ne signifiera pas la fin de son engagement: elle est toujours famille d’accueil et elle continuera du bénévolat au sein des Éducateurs réunis et de Vaphis. "Avec les personnes handicapées, ce qui est génial, c’est que l’émerveillement est souvent présent. Les découvertes, c’est vraiment quelque chose d’extra. Avec eux, c’est très riche !"