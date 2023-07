Bien endommagé par une sortie de route, le monument du cavalier Fonck à Thimister-Clermont va être restauré

Fort heureusement le conducteur a pu être identifié et la statue en elle-même est intacte, "le cavalier Fonck n’a rien" a lancé le bourgmestre, rassurant ainsi les élus lors du conseil de ce lundi soir. Après une expertise sur place le 20 juin de son assureur, en présence de l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), la commune a eu le feu vert pour, enfin, démonter les poteaux en pierre et les grillages endommagés. "Le patrimoine a marqué son accord sur le démontage et la reconstruction à l’identique. Pour les commémorations, le site sera propre, les débris seront évacués et stockés. Dans les mois qui suivent, on pourra réparer et remettre à neuf tout ce qui a été aménagé", indique le bourgmestre Lambert Demonceau.

Les choses prenant du temps, mais cela n’est pas forcément dû au fait que le monument, dont la commune est propriétaire, soit classé. "C’est plutôt l’accord entre les assurances, puisque c’est évidemment la partie adverse qui doit s’exécuter. Notre assureur se retournera contre elle si elle ne s’exécute pas !", assure le mayeur. Les traditionnelles commémorations auront lieu le dimanche 6 août 2023. Le rendez-vous est donné à 9 h 45 devant le monument avec le cortège, suivi de la grand-messe, de deux arrêts (à l’ancienne maison communale et au cimetière) et puis d’un repas au cercle familial.