Après une analyse des sols et de l’orientation très concluante, ainsi qu’une formation de deux ans à l’IFAPME en viticulture et vinification, ils plantaient les premiers pieds en 2020. Aujourd’hui, on en compte près de 19 000 sur 4,3 ha. "On a fait le choix de cépages plus résistants aux maladies que les traditionnels – le Souvigner gris, le Johanniter, le Solaris et le Régent – qui sont vraiment adaptés à nos contrées et notre climat ! On les a choisis parce que l’on veut travailler en bio. On veut faire du vin, mais aussi respecter la biodiversité, la vie du sol qui est fondamentale !" Cela implique également de désherber les rangs mécaniquement, un sacré travail. "C’est un choix d’avenir, la santé des consommateurs est primordiale, mais on pense aussi que les plus grands vins sont ceux produits dans des conditions naturelles."

Du crémant bio "made in" Clermont

Le couple développe ainsi son domaine dans une optique locale et d’artisanat: "Un savoir-faire de la vigne jusqu’à la bouteille." "Je fais pratiquement tout tout seul avec ma femme et on a un ouvrier qui nous aide à mi-temps. Puis on va avoir un stagiaire et des étudiants pendant les vacances." À termes, le vignoble vise ainsi une production de 20 000 à 25 000 bouteilles l’année avec une gamme complète, du vin blanc au rouge en passant par le rosé. Les 3 000 premières, du crémant de Wallonie, Le château de l’Aguesse, arriveront pour la fin de cette année.

D’ici là, le domaine vient de lancer son site web (s arments.be) et y propose une formule de participation. "On n’est pas au sens stricte une coopérative, mais on veut que ce soit un projet ouvert, et inclusif pour les personnes qui partagent nos valeurs et qu’elles puissent participer à la vie du vignoble ou au financement !"