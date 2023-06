Un nouveau site internet pour Thimister

"C’était prévu, rappelle Christian Baguette (EIC), échevin de la Communication. Nous avions la partie sur le déménagement de l’Administration, la modernisation de notre identité via un nouveau logo décliné pour tous les services qui dérivent de l’Administration (régie communale autonome, office du tourisme et centre public d’action sociale) et, une des dernières phases, c’était la modernisation du site internet pour le rendre plus convivial."

Le nouvel outil n’est pas bouleversé. L’objectif était de le remettre au goût du jour, vu l’âge avancé du précédent (une bonne dizaine d’années). "Les rubriques sont un peu réorganisées, mais il n’y a pas vraiment de nouvelles rubriques. On a essayé de limiter le nombre de doublons, de rendre les choses plus accessibles. On voulait moderniser la chose et le rendre plus évolutif. Les versions historiques des sites étaient très figées, ce n’est pas propre à notre commune. Ici, avec l’aide d’iMio (Intercommunale de Mutualisation Informatique et Organisationnelle, NDLR) , nous disposons d’un programme pour une version dynamique et très simple à faire évoluer. On peut gérer le site en interne, sans devoir passer par le fournisseur de service (ce qui impliquait que nous étions souvent un coup en retard). C’était l’objectif principal", précise encore l’échevin Baguette.

Rien de tel qu’un clic sur www.thimister-Clermont.be pour vous faire votre propre opinion.