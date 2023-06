À l’instar des autres communes wallonnes, Thimister-Clermont s’est penchée, lors du conseil communal de ce 26 juin 2023, sur le Schéma de développement du territoire (SDT) proposé par la Région. Pour rappel, celui-ci vise notamment à freiner l’étalement urbain et l’artificialisation des sols en amenant un concept de centralité, zone où devront se concentrer les nouveaux logements. Lambert Demonceau a déploré le délai court, de 60 jours, pour répondre: "Tout le monde en Wallonie aurait souhaité avoir plus de temps pour analyser cet épais document qui permettrait de délivrer, à terme, 75% des permis de la Commune dans la centralité et seulement 25% en dehors."

Mais la Commune a cependant estimé (c’est loin d’être le cas de toutes les communes), que la centralité proposée, ici Thimister, était cohérente. "Elle fait écho à ce que l’on avait rentré au début des années 2000 au ministre Henry qui avait demandé à chaque commune de définir ses noyaux d’habitat. Dans les trois autres villages – Froidthier, Clermont et Elsaute – la quasi-totalité des zones au plan de secteur sont loties ou en voie de l’être. Donc on ne voit pas très bien comment on pourrait encore parler de centralité."

Dans cet avis favorable, adopté à l’unanimité, Thimister-Clermont évoque par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre dans les cinq ans un schéma de développement communal, pour permettre à La Minerie (où il y a 3 zones d’aménagement communal concerté pouvant éventuellement devenir urbanisables) d’être une extension de la centralité. Dans la lignée de cette vision, le marché pour la désignation d’un auteur de rapport d’incidences environnementales, en vue de la modification du plan de secteur dans le cadre du projet du quartier de la cidrerie (184 nouveaux logements) a été validé ce lundi soir.

2. 1er boni pour la RCA

La Régie communale autonome, qui gère le hall sportif, a réalisé pour la 1re fois en 2022 un boni de 10 800 € (elle a reçu plus de subsides qu’espérés). "Maintenant que l’on a des finances plus saines, on va pouvoir penser à des petits investissements comme de l’éclairage LED, un nouveau lettrage de la façade,… ", s’est réjouie Alice Jacquinet.

3. En vrac

La 1re modification budgétaire 2023 du CPAS va également "dans le bon sens", en injectant le boni de l’année intérieure de 464 000 €, dont 43 000 € vont alimenter le fonds de réserve. Le conseil a également validé les marchés pour la désignation d’un auteur de projet pour l’agrandissement et l’aménagement de la cour de l’école d’Elsaute et la rénovation du chemin Chalbo t.