184 nouveaux logements à Thimister: une réunion est prévue ce jeudi 29 juin

Voici deux ans, le bourgmestre de Thimister-Clermont nous indiquait que l’objectif du promoteur était "de créer du logement (appartements et maisons unifamiliales) sur une durée de 5 à 8 ans, avec une entrée unique rue de l’égalité". Des liaisons piétonnes, une place villageoise et de la verdure étaient aussi avancées.

En avril 2023, nous vous indiquions que la première phase du projet pourrait être concrétisée sur l’ancien bâti industriel, et que l’apparition de ce nouveau quartier sera progressive.

L’étude d’incidences permet d’affiner les chiffres. Environ 184 logements sont prévus, "60 maisons réparties en trois types (NDLR: selon le nombre de façades) et 124 appartements répartis en 9 immeubles, l’aménagement d’un parc et d’une place, d’espaces verts (NDLR: une artère végétale traversera le site, de l’hôtel de ville au tennis) et de convivialité, de voiries partagées ainsi que 306 places de parking pour les résidents (120 pour les maisons et 186 pour les appartements) et 90 places pour les visiteurs en voirie (NDLR: dont une cinquantaine de places près de la maison communale) ."

184 logements, une "intention"

Julien Bonnivert et ses auteurs de projet (le bureau Herbiet Grosch Architectes et le bureau d’architecture Greisch) disposent de plans en 3D, de modélisations pour ce futur quartier qui présentera "des logements de qualité, énergétiquement performants et bien intégrés dans le contexte de la commune". "Ils seront présentés et montrés aux riverains lors de la réunion du 29 juin, nous confie Julien Bonnivert, qui souhaite logiquement préserver ces vues pour les Thimistériens-Clermontois. Notre volonté est de tout faire de A à Z: développer, construire et vendre ces terrains. C’est le fruit d’une réflexion avec les auteurs de projet, on a eu des recherches sur le principe de ruralité, sur l’accroche avec le village existant, sur les connexions en mode doux… tout sera présenté ce 29 juin. Il y a une procédure en cours, mais ce sera l’occasion d’aller encore plus concrètement dans le projet, même si j’ai déjà rencontré des citoyens via les ateliers participatifs."

Le nombre de logements avancé est "une intention" de la part du promoteur. L’éclairage naturel des biens et l’orientation des espaces extérieurs (jardins, balcons, terrasses) ont fait l’objet d’une étude poussée. "L’étude d’incidences et les avis que nous récolterons lors de la réunion d’information préalable orienteront et préciseront les intentions. Et, en effet, nous procéderons en plusieurs phases, car nous avons un périmètre de site à réaménager et une partie est liée à une modification du plan de secteur ( NDLR : présenté le 21 juin 2022 et validé au conseil communal du 30 mars 2023) ", ajoute Julien Bonnivert qui s’est également focalisé sur le cadre de vie local, sur l’intégration de son projet dans le contexte rural de la commune et sur la gestion des eaux. "L’objectif environnemental est de construire un écoquartier rural en contenant au mieux les besoins énergétiques (qualité et compacité des volumes construits, bonne gestion des apports solaires) et en élaborant des solutions adaptées (pompes à chaleur pour les maisons, chauffage centralisé au gaz pour les appartements), en équilibrant la performance énergétique et le coût total final pour les acquéreurs (construction, utilisation, consommations et maintenance)."

Quant à une date de début du chantier, après les démolitions, Julien Bonnivert se veut plus vague. "Pas avant 2024 pour commencer à construire."

Des démolitions dès cet automne ?

La HJO Real Estate a déposé, voici vingt jours, sa demande de permis de démolition. La Commune n’instruit pas le dossier, mais elle émettra un avis. "C’est un permis de démolition, un permis unique (il y a un volet environnement par rapport à la nature des bâtiments et du sol, car c’est aussi l’assainissement du site). Le permis est en instruction par la fonctionnaire technique et la fonctionnaire déléguée de Liège. C’est 115 ou 130 jours de délai, de mémoire, donc pour la fin de l’été nous aurons une réponse. À l’automne, si tout est en ordre, le porteur du projet pourra entamer la démolition des bâtiments industriels existants", précise Lambert Demonceau (EIC), bourgmestre de Thimister-Clermont.

Le projet se concrétise doucement. Les citoyens intéressés sont attendus ce jeudi.