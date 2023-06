Parmi les lauréats figurait Alex Di Grégorio, joueur de foot professionnel dès ses 17 ans, passé par divers clubs en Belgique (Genk, Charleroi, Antwerp…) et aux Pays-Bas (Waalwijk), il est revenu à La Calamine comme joueur-entraîneur et, cette année, le club monte en D2 ACFF.

Emma Ernst a testé la danse et le basket avant de se diriger vers le football. Joueuse à Aubel, elle fut reprise en équipe nationale dès l’âge de 13 ans (Red Flames WU15), ce qui lui permet de voyager et d’affronter de prestigieuses nations. "Déclinant les sollicitations du Standard de Liège durant plusieurs années dans le but de préserver son plaisir de jeu ainsi que sa vie de petite fille et adolescente, elle semble à présent prête à endosser d’autres couleurs…"

Toujours au niveau footballistique, l’Étoile Elsautoise a été honorée pour son retour en Nationale mais aussi pour le ballon d’or Brandon Deville, pour le titre de champion interprovincial des U14 et pour la victoire en coupe des U12.

Inès Piret, qui "a évolué cette saison en nationale 3 en salle avec son club de Thimister et rejoindra la nationale 1 de Wellen la saison prochaine" a brillé cette saison en beach-volley. Championne de Belgique U18, elle s’est également qualifiée pour l’Euro U22 de beach-volley (fin juillet).

Au niveau "équipe", le CTT Minerois a vu deux des équipes messieurs être titrées (dont l’équipe C, avec 22 victoires sur 22 matchs). L’équipe vétérans est également championne. Et au niveau individuel, la Commune a souligné les performances de Leslie Delhez, Chloé Hansenne, Tiago Hermanns, Édouard Gerson, Maxime Degive, Tom Lambiet, Clara Ceulemans, Adèle Ramelot, Manon Lambiet et Mathéo Diederen.

Autre discipline, la danse avec Smiling Dance qui a "remporté la première place lors d’un concours de danse à Blegny avec le groupe All style Projet avec une chorégraphie sur le thème du cancer". La troupe sera au Relais pour la Vie en septembre.

Lui vient juste de boucler une nouvelle fois le Grand Jogging de Verviers, et il aura pris part aux 40 éditions ! Paul Vandeberg, 80 ans, est un modèle dans le monde amateur de la course à pied.

3e au championnat de Belgique Dames, le Kin-ball Walaby’Thim fut célébré aussi ce vendredi.

Fondé en 1974 après une première marche le 25 février 1973, Les Pedestrians ont 50 ans, et cela méritait également les honneurs. Un même "traitement" pour Benoît Demez, président des marcheurs depuis 30 ans.

Enfin, l’histoire du volley-ball de Thimister, créé en 1973, a été retracée, de même que son palmarès (plus de 200 titres, au minimum un par saison !).

Félicitations à ces sportifs qui font rayonner les couleurs de Thimister-Clermont bien au-delà des frontières communales.