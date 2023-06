Le chemin de Chalbot va être approuvé à Herve et à Thimister

"C’est un dossier géré entièrement par Thimister, pour le compte et en parfait accord avec la Ville de Herve. Il est mûr pour adjudication en septembre, le cahier des charges (et mode de passation du marché) passera au prochain conseil communal de Thimister (le 26 juin) et devra également être approuvé à Herve", signale Lambert Demonceau (EIC), bourgmestre de Thimister-Clermont.

Estimés à 312 500 € (200 000 € pour Thimister, 112 500 € pour Herve), les travaux sont subsidiés à 60% dans le cadre du subside aux chemins agricoles. "Il fallait obtenir le subside et réaliser des analyses de sol par rapport à la résistance et au traitement des matériaux et des déchets. Les analyses sont favorables et on en tiendra compte dans le métré. Ce chemin restera bien un chemin agricole, c’est dans ce cadre que nous avons obtenu un subside. C’est l’un des dossiers du prochain conseil communal, avec celui de la désignation d’un auteur de projet pour l’agrandissement de l’école d’Elsaute (la cour)."