Benoît Charlier, président de la fabrique d’église de Clermont, se remémore les dernières heures de la matinée du mardi 30 mai. "La vente s’est tenue sur une semaine, mais comme annoncé tout s’est décidé dans les dernières 24 h Les enchères se sont emballées le mardi matin, pour finir à 615 000 € !"

Ce montant, supérieur de 48% par rapport à l’estimation (+ 76% sur la mise à prix), ravit évidemment Benoît Charlier. Sans pour autant le surprendre. "Le notaire avait, en effet, indiqué 415 000 €. Moi, je m’étais dit qu’il fallait au moins 500 000 € pour ne pas qu’on vienne nous dire qu’on l’avait cédé sous le prix du marché. J’avais toutefois eu d’autres expertises et on m’avait indiqué que je devais m’attendre à 600 000 €." Un montant certes conséquent, mais à pondérer au vu des caractéristiques du bien: 275 m2 de surfaces habitables, un terrain de 933 m2, une des plus belles places du Pays de Herve…

Un acquéreur "anonyme"

Les actes ont déjà été signés. "Cela devait se faire dans un délai très court, le bâtiment n’est déjà plus à nous." Et l’acquéreur a souhaité rester discret, si bien que seuls le conseil de fabrique et le notaire en savent davantage sur son identité. "Il veut garder la confidentialité, c’est une demande qu’il a formulée. On peut juste dire que c’est une personne de la région, mais que ce n’est pas un Clermontois. Autre élément, car on m’a posé la question dans le village: l’ancien presbytère restera une maison d’habitation. En d’autres termes, ce ne sera pas un espace horeca. Il va y avoir des travaux et le nouveau propriétaire va réaliser quelque chose de correct. Il y a eu une ouverture d’esprit de l’évêché pour la mise en vente du presbytère, ce qui est très bien car ce sera une plus-value pour tout le monde de pouvoir rénover ce bâtiment."