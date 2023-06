Lucien Royen, fervent défenseur du milieu agricole verviétois, est décédé

Le milieu agricole verviétois vient de perdre un de ses plus fervents défenseurs: Lucien Royen est décédé ce 9 juin 2023 à l’âge de 81 ans. Le Thimistérien a, en effet, été vice-président de l’Union professionnelle agricole (devenue aujourd’hui la Fédération wallonne de l’agriculture) pendant de nombreuses années et président de la section verviétoise pendant plus de vingt ans (1986-2008). L’éleveur s’était notamment beaucoup investi pour la filière porcine. Mais son parcours dans le monde syndical a commencé plus tôt. Fils d’agriculteur de génération en génération, il avait commencé le travail à la ferme familiale de Clermont dès 13 ans… avant d’épouser Marie-Jeanne Remacle, également fille d’agriculteur et de reprendre une ferme aux Plenesses. En 1975, ils sont expulsés pour faire place au zoning: ce fut l’élément déclencheur de son combat. Quatre ans plus tard déjà, il devenait président du Canton de Herve de l’UPA… Il ne tirera sa révérence comme président régional qu’une trentaine d’années plus tard ! La rédaction L’Avenir Verviers tient à présenter ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Lucien Royen. Des visites ont encore lieu ce lundi entre 17h et 19h au funérarium Lousberg à Battice. La messe d’adieu aura lieu ce mardi 13 juin, à 10 h, à l’église de Thimister.