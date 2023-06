Une sculpture, fruit d’une belle collaboration, pour le Thier des oies à Thimister

Le Thiers des oies, parcours santé et arboretum, situé à deux pas du centre de Thimister était en effervescence ce samedi matin. Les élèves de 6e primaire de l’école du village, et leur instituteur Monsieur Lecoq, y inauguraient la sculpture qu’ils ont réalisée avec l’artiste Gérarld Faway, originaire de Thimister. Le Thier des oies était un peu comme le jardin de ce dernier quand il était jeune, et il voulait "lui rendre un peu de ce qu’il lui a donné et exprimer ce que chaque personne qui aime ce lieu ressent quand il s’y promène."