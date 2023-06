Des panneaux didactiques et des ruches viennent enrichir le Pré Desonay à Clermont (photos)

Ce vendredi 9 juin 2023, les membres de l’association inauguraient, en présence des représentants des différentes associations du village et d’élus locaux, les nouveautés de cette année. Il s’agissait notamment de sept panneaux didactiques. "Certains racontent l’histoire du Pré Desonay, d’autres ont un caractère plus animalier et reprennent les oiseaux, les canards, les batraciens que l’on peut retrouver ici, ou encore le fonctionnement de notre verger conservatoire", a détaillé Hubert Aussems pour l’ASBL.

De nouveaux prés fleuris ont également été créés, ainsi qu’une zone sans fauchage et un mur de schiste. Pascal Godefroid, apiculteur clermontois, a également installé des ruches d’abeilles noires, au point le plus bas du verger. Pour réaliser tous ces aménagements, l’ASBL a pu compter sur l’aide d’une série d’acteurs locaux: Image neuf, le Réverbère, la Commune, un généreux donateur. Elle peut par ailleurs toujours compter sur la Jeunesse de Clermont et d’autres Clermontois très investis.

Les habitants se sont en effet depuis les années appropriés les lieux qui sont parcourus quotidiennement par une kyrielle de personnes… qui peuvent admirer actuellement une vingtaine de jeunes canards et oies.