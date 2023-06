Travaux sur la E40: nouvelle phase, cette fois entre Thimister et Welkenraedt

Les opérations se concentrent à partir de ce vendredi sur le second tronçon, entre Thimister-Clermont et Welkenraedt vers Aix-la-Chapelle. Ceci entraîne des modifications concernant la circulation: Vers Aix-la-Chapelle, la circulation sera maintenue sur une voie (basculée à contresens sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Liège) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Les usagers ne pourront pas emprunter la sortie n°37 "Thimister-Clermont". Ils seront déviés via la sortie suivante. Enfin, vers Bruxelles, les usagers circuleront sur une bande de circulation (voie de droite) avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

Pour rappel, ce chantier qui a débuté le 12 avril vise à réfectionner les couches supérieures des revêtements de l’E40 vers Aix-la-Chapelle de Battice à Welkenraedt, soit sur près de 6 km et les bretelles de l’échangeur de Battice.