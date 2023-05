La Commune s’est prononcée favorablement sur deux dossiers de modification de l’alignement de la voirie. Le premier, plus anecdotique, se situe rue Henri Syberg à La Minerie, afin d’urbaniser cinq parcelles. Le second, à Clermont (chemin de l’Aguesse), est davantage préoccupant et représente 623,64 m. "Nous en sommes à la 3e ou 4e mouture depuis 2003, retrace Lambert Demonceau (EIC), mais c’est la première fois qu’on nous présente un semblant de quartier avec une petite placette (qui permettra aux véhicules de secours de faire demi-tour, NDLR) . Nous avons eu 12 réclamations par rapport à l’impact environnemental de cet endroit s’il devait être bâti." Ce qui n’était pas l’objet du point de ce jeudi, mais elles portent sur la perte du caractère bucolique des parcelles et l’impact sur la place de la Halle, sur la difficulté de circulation et le parcage des véhicules et sur l’impact sur la mobilité douce, sachant que le chemin du château de l’Aguesse relie Clermont à la Ligne 38.

Le projet tel que présenté pourrait voir "fleurir" cinq habitations (il restera place pour deux maisons) face au vignoble Les Sarments, lequel a obtenu la semaine dernière son permis pour construire le chai surplombant les vignes (18 000 pieds). "Il sera enterré sur 1 niveau et la toiture plate dépassera à peine le mur de l’église. Ce chai et le hangar agricole vont arriver très vite", a précisé le bourgmestre.

Le vignoble a obtenu son permis pour construire un chai et un hangar agricole. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Notons que le dossier d’urbanisation est toujours à l’instruction et que la décision approuvée au conseil (avec trois abstentions) ne présage pas d’un octroi du permis.

2. Des comptes dans le vert

Le compte 2022 présente un boni de 1,4 million d’euros, supérieur aux années précédentes. "Le personnel représente un coût de 2 millions, la dépense de dette est stable et nous avons validé des investissements pour 3,4 millions d’euros en 2022 (dont 2,5 millions rien que pour la nouvelle maison communale, NDLR), a exposé Christian Baguette (EIC). Nous avons 2,2 millions en stock pour de futurs investissements et une provision de 700 000 € pour les pensions." Ce boni a été intégré au compte 2023.

3. Vinifrance rénové

Reprise au budget 2023 (150 000 €), la rénovation de Vinifrance (sur le site de l’ex-cidrerie, face au bâtiment de l’Administration), acquis avec la cidrothèque ( pour 380 000 €), s’est enclenchée jeudi avec l’approbation d’un marché d’architecture (62 355 €). "Le but, c’est d’essayer de lancer la rénovation du bâtiment, et il est important de démarrer par l’étanchéité et l’isolation de la toiture avant d’y poser des panneaux photovoltaïques pour ce bâtiment mais aussi pour l’Administration (nous essayerons d’avoir, assez vite, une estimation de nos consommations), a détaillé le bourgmestre . On a plus de 400 m2 de toiture, on a de la place."

4. Deux biens mis en vente

La Commune a inscrit 400 000 € en recette extraordinaire, pour la vente du presbytère d’Elsaute (estimation: entre 220 000 € et 230 000 €) et pour la maison Wannez (estimation: entre 205 000 € et 210 000 €). Le premier bien se situe sur un terrain de 400 m, la Commune réalisera une annexe à l’église pour "maintenir la vie paroissiale". Le permis d’urbanisme a été déposé. Le second n’a plus d’utilité avec la nouvelle administration, puisqu’il fut acquis pour accroître la maison communale.