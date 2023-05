Le couple Lonneux-Fafchamps, de Thimister, a fêté ses noces de diamant

Le dimanche 30 avril dernier, Raymond et Alberte Lonneux-Fafchamps ont fêté, en famille (avec leurs 4 enfants, 10 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants), leurs noces de diamant ! Le couple s’est uni le 30 avril 1963, et à deux Raymond et Alberte ont exploité la ferme de la Cour Lassault à Elsaute, reprise par leur fils Benoît. Le duo réside rue Cavalier Fonck, à l’entrée de leur village de Thimister. On ne peut que féliciter le couple, et cette belle et grande famille, pour cette longévité !