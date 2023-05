Les Thimistériens Nestor Detry et Jeanine Duysens ont 60 ans de mariage: retour sur leur rencontre, deux enfances, le groupe Detry...

Cinquième d’une famille de huit enfants, Nestor Detry est né le 27 octobre 1936 à Clermont-sur-Berwinne. Son enfance, elle se partage entre la ferme familiale du Plat-Tilleul et l’école primaire de Clermont, qu’il rejoint à pied sur ces deux kilomètres de chemins champêtres. La Seconde Guerre mondiale éclate en septembre 1939, Nestor n’a pas encore trois ans. Innocence de l’enfance, il se dissimule sous l’ombre des arbres lorsque la Luftwaffe fend l’air du Pays de Herve au printemps 1940. Il devra fuir, en famille, vers Winanplanche et la ferme des grands-parents, équipé d’un oreiller. Ses primaires achevées, Nestor aide au sein de l’exploitation familiale, il accompagne son père, marchand de porcs, au marché de Tongres. Il passe son service militaire, aussi… une autre époque.

Jeanine, elle, voit le jour à Battice le 19 janvier 1943, petite dernière d’une famille de sept enfants. Elle passe son enfance à Battice, ses parents tiennent une épicerie et l’entreprise Dana (produits laitiers). Elle poursuit sa scolarité – qu’elle hésita à cesser pour s’occuper de ses cinq nièces et de son neveu-filleul, mais qu’elle poursuivit sur insistance de ses parents – à l’école secondaire Sacré-Cœur de Visé. C’est lors d’un trajet vers l’internat de l’école que l’alchimie se produit… Nestor soulage son père, en conduisant son petit frère Henri à l’internat du collège Saint-Hadelin (amis, les parents avaient organisé du covoiturage). Il fait alors la rencontre de Jeanine, qui à l’arrière de l’automobile n’a pourtant que 17 ans…

Âgés de 20 et 26 ans, ils s’unissent le 20 avril 1963 à l’église de Battice, avant une fête chez Dana (toujours à Battice, donc). Direction Spa, pour leur première nuit, et Banneux le dimanche matin. La messe achevée, ils prennent la route de la France, de l’Italie, de la Suisse… Côte à côte cette fois, main dans la main.

Le couple s’établit à Thimister, proche du Moulin Pirenne, pendant trois ans. Ils font ensuite construire à Clermont, puis reprennent la maison des Detry en 1975. Issus de familles nombreuses, c’est logiquement qu’ils donnent naissance à Dominique, Benoît, Jean-Pierre, Françoise et Emmanuelle, tous attachés à Thimister (sauf une petite exception, côté Charneux). Plus tard, la famille s’agrandira avec 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants…

Fondateur, avec ses frères, du groupe Detry à Aubel

Professionnellement, Jeanine s’occupe évidemment des enfants. Nestor, lui, s’associe au printemps 1963 (hasard des dates…) à ses frères Thomas, Henri et, quatre ans plus tard, Édouard. Ensemble, ils fondent une success strory: Detry Frères. Ils s’installent sur les hauteurs d’Aubel en 1970, dans ce qu’on nomma le "zoning viandeux", mais ça, c’est une autre histoire…

Pensionnés, Nestor pratique encore de l’équitation, s’occupe des chevaux, du jardin, des prairies, de la famille, etc., tandis que Jeanine marche, organise des voyages, préside le conseil des aînés de la commune, aide à la fabrique d’église, et plus encore ses enfants et petits-enfants… Le couple, qui fonda le Fil du Temps voici 20 ans, partage des passions communes: la famille, un bon restaurant, les vacances à la mer, les sports d’hiver (le ski)… et le simple fait d’être ensemble, depuis ce trajet vers Visé qui bouleversa leur vie.