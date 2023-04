Ancienne cidrerie Ruwet: quelles suites pour l’ensemble du site au coeur de Thimister ?

Réalisée, présentée ( dans notre édition du 17 mars) et désormais inaugurée ( le 7 avril dernier), la nouvelle administration communale de Thimister-Clermont représente la première vraie modification concrète sur le site de l’ancienne cidrerie Ruwet, au centre de Thimister. Le dossier global est cependant loin, très loin, d’être achevé, outre les dossiers portés par l’Administration ( sur ViniFrance et l’ex-cidrothèque). Le propriétaire des lieux, la HJO Real Estate SA (de Julien Bonnivert) porte à enquête publique, depuis le 11 avril et jusqu’au 11 mai, une demande pour adopter le périmètre de site à réaménager (SAR). On fait le point avec le bourgmestre Lambert Demonceau (EIC), en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire.