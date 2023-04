Thimister-Clermont: les Ateliers Mersch intègrent le groupe malmédien Gehlen

Actifs dans la fabrication et le montage de charpentes & ossatures métalliques, les Ateliers Mersch ont investi le zoning de Plenesses depuis 2009. "Après plus de 57 ans et 3 générations à la tête de l’entreprise (André, Michel puis Thierry), la famille Mersch souhaite aujourd’hui faire un pas de côté tout en assurant la pérennité de ses activités. Dès lors, Thierry Mersch et sa famille ont fait le choix de passer la main au groupe de Roger Gehlen, afin de continuer le développement de leur société, tout en conservant l’esprit familial qui leur est cher", annonce ce mercredi le groupe Gehlen, dans un communiqué. Pour rappel, celui-ci compte aujourd’hui 6 pôles d’activités et près de 600 membres du personnel.