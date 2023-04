Six nouvelles fiches projets pour le GAL Pays de Herve

Après des ateliers organisés avec les citoyens des neufs communes, un appel à rentrer des préprojets (63 ont été rendus), l’assemblée générale du GAL a rédigé six fiches projets.

"En sachant qu’il y a une fiche projet coordination assez conséquente, puis un projet écosystème bocager principalement tourné vers la prairie, on doit aussi travailler sur l’optimalisation de la production et de la consommation d’énergie nouvelle, on veut travailler sur la mobilité active en continuant avec les chemins et sentiers supracommunaux. Il y a un projet qui est plutôt culturel qui s’appelle la ruralité du pays de Herve et qui consiste en un travail transversal sur les données que nous avons dans nos communes comme Thimistoria etc. Et le dernier point, c’est la création de points nœuds (NDLR: pédestre, équestre et trail)", a énuméré Gaston Schreurs, échevin thimistérien de l’Environnement. Les élus ont également confirmé leur soutien financier à ce programme d’action 2024-2027, chiffré à 1 785 000 € et supporté à hauteur de 10% par les neuf communes. Le reste étant financé par le programme européen et la Wallonie.

Le point est également à l’ordre du jour du conseil communal des trois dernières communes concernées: Plombières, Welkenraedt et Limbourg, ce jeudi soir.