Marie-José Bastin et Paul Charlier: 60 ans d’amour

Le couple, qui s’est rencontré sur le site du Val-Dieu lors de la Saint-Bernard, fonde rapidement une famille désormais riche de 4 filles, 9 petits-enfants, une arrière-petite-fille et, en août prochain, un arrière-petit-fils.

Agriculteurs jusqu’en 1977, ils se réorientent ensuite vers l’entreprise Marcel Baguette (à Froidthier) pour Paul et en tant que gardienne ONE pour Marie-José. Passionné par le jardinage, toujours disponible pour la famille, le couple installé à Thimister-Clermont (Blockhouse) était à l’honneur ce week-end, en présence de leur belle famille et du bourgmestre Lambert Demonceau qui, pour l’occasion, avait effectué le déplacement.

Un anniversaire, des noces de diamant, qui mérite bien de s’attarder en pages régionales pour "toutou" (le surnom de Paul), qui chaque lundi dévore les pages sportives du quotidien pour lequel il est abonné depuis tant d’années. Un journal dont le format ne devrait plus être réduit davantage, histoire de rassurer notre fidèle lecteur !