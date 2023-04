Du local dans nos assiettes: 5 projets soutenus dans la région verviétoise

Concrètement, dans notre région verviétoise, ce sont cinq projets qui ont été retenus pour un montant total avoisinant les 2,5 millions d’euros. Parmi les projets, il y a celui du Moulin du Val-Dieu (500 000 €) qui consiste à développer une filière de production de blé de force tout en s’équipant de matériel et d’un bâtiment autonome en énergie. Ensuite, Eco. Culture à Spa est soutenu à hauteur de 122 525 € pour la mise en place d’un atelier de lavage, découpage et conditionnement de légumes dans une dynamique coopérative et de mutualisation. Quant à l’Atelier Constant Berger de Battice, il reçoit 500 000 € pour le développement du centre de transformation de fruits. Du côté de Stavelot, Cap Terre reçoit 308 750 € pour l’installation d’un atelier de transformation de légumes bios non calibrés et excédentaires à destination des producteurs ou des centres d’insertion professionnelle. Et pour l’installation des équipements nécessaires à la transformation de céréales en farine. Enfin, Meurens Natural aux Plenesses à Thimister voit venir un subside de 1 056 480 € pour relocaliser la production de sirops de céréales déshydratés est actuellement en Pologne où du sirop liquide y est envoyé pour être séché.