La nouvelle administration communale de Thimister-Clermont a été inaugurée ce vendredi (photos)

La convention d’achat avait été validée dès janvier 2021, mais des travaux ont été nécessaires pour rénover l’édifice et le transformer en bureaux.

Les services ont découvert et emménagé dans leurs nouveaux locaux, bien plus spacieux, qui s’étendent sur cinq demi-niveaux au Centre 51, depuis le 20 mars. Ascenseur, cafétéria pour le personnel et postes de travail pour les échevins (qui se contentaient jusqu’alors de la salle du Collège): le confort de travail est optimalisé dans un bâtiment à la pointe au niveau énergétique. La qualité de l’accueil aux citoyens a également fait un bond en avant avec des locaux accessibles aux PMR et un nouveau hall d’accueil. Les combles de l’ancienne cidrerie accueillent quant à eux une nouvelle salle pour le Conseil communal (équipée de caméras et de micros pour retransmettre les séances sur Facebook) ou encore les mariages.

Ce samedi, ce sera au tour des Thimistériens de faire un petit tour du proprio, entre 9h et 15 h.