Une fleuriste s’installe au centre de Thimister-Clermont

"Je suis tombée dans le monde des fleurs grâce à ma belle-mère et à ma belle-sœur qui m’ont fait découvrir ce monde-là il y a un an, explique Élise Ferire. Du coup, j’ai décidé d’ouvrir mon propre commerce ici, à la maison, pour être au centre du village. Cela fait 28 ans pratiquement que je connais ce village et j’ai grandi à quelques mètres de ma boutique. C’est une reconversion professionnelle car j’étais employée RH (NDLR: ressources humaines) auparavant. C’est donc un changement total, où je me redécouvre et m’épanouis."