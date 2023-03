À Clermont, Le Renouveau… renouvelle sa terrasse ; et à Thimister, on fête un anniversaire !

"La plus moche de Wallonie"

"La place est classée, on est dans le Plus Beau Village de Wallonie mais on a la terrasse la plus moche de Wallonie, sourit Dorian Schoonbroodt, patron du Renouveau. Pour mon commerce, mais aussi pour la beauté du village, c’est nécessaire d’avoir une terrasse digne du nom de Clermont. Avec la coiffeuse, nous ne sommes plus que deux commerces à Clermont, ce qui est fort dommage. Autant les rendre les plus beaux possible, avec quelque chose de beaucoup plus propre (la terrasse actuelle a une vingtaine d’années). Ça fait plus de deux ans qu’on se bat pour l’avoir. La Commune nous soutient mais les procédures sont tellement longues, vu le classement de la place. Mais on va y arriver, c’est peut-être une question de deux mois pour avoir les autorisations."

Une nouvelle étape fut franchie ce jeudi, avec l’approbation par le conseil communal de la modification du tracé du domaine public et son utilisation (pour une durée supérieure à 12 mois), pour ce projet de terrasse en bois d’une superficie de 43,86 m2.

L’enquête publique, qui s’est clôturée le 21 février, n’a donné lieu qu’à trois réclamations/observations, notamment sur l’accès au château de l’Aguesse. "Le dossier est à l’instruction et nous avons eu les avis de l’Agence wallonne du patrimoine et des Plus Beaux Villages pour permettre l’installation de la nouvelle terrasse. Elle sera moins large mais plus longue. Sans passer devant l’Hôtel de Ville et en maintenant un accès aux riverains, secours, au château…", a exposé le bourgmestre Lambert Demonceau.

L’assise de la terrasse sera "bien sur la partie place et non sur la voirie". Elle resterait toute l’année, mais le mobilier serait ôté et rangé en hiver. "Il n’y aurait, surtout, jamais de chapiteau en hiver et on ne verra plus en dessous. Ce sera quelque chose de très fin", a rassuré l’échevine du Patrimoine, Alice Jacquinet.

La procédure peut donc se poursuivre, avec l’espoir qu’elle soit achevée d’ici l’été.