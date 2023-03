Nouvelle charte graphique et nouvelle identité à Thimister-Clermont

Le logo décliné (et annoté) sous diverses formes… ©ÉdA – PLJ

Déclinés sur l’ensemble des supports officiels de la Commune et, prochainement, sur les drapeaux érigés Centre 51 ce 28 mars en matinée, la charte graphique et le logo vous avaient été expliqués en détail le 23 janvier 2023, lors de la présentation des nouveaux véhicules de la commune. Pour rappel, donc, les couleurs évoquent la ruralité, la nature, l’histoire et le patrimoine, les quatre symboles représentent le Cavalier Fonck, les armoiries communales, la future administration au site Ruwet et l’Hôtel de Ville de Clermont. Et ce logo se décline également en version "office du tourisme" (avec un arbre et un marcheur), en version "régie communale autonome" (avec des ballons – dont un de volley – et du badminton) et en version "centre public d’action sociale" (avec un aîné, pour la maison de repos, tenant la main d’un enfant, pour la crèche). Cette nouvelle identité visuelle, initiée dès la création de l’office du tourisme, se retrouve également sur des sacs, bics, cartes, etc.