Humidité dans l’église de Clermont: le chantier se poursuit mais aura du retard

Le style des peintures de l’église? Baroque! ©ÉdA LABEYE Philippe

"Le sablage est terminé, le rejointoiement des murs, c’est pour la fin de cette semaine, ils terminent les greffons sur les murs endommagés, il y a déjà deux couches de peinture blanche ainsi qu’une couche de gris sur les stucs. Ils rénovent également les autels, et ils ont commencé le nettoyage des dorures. Le mur du cimetière est aussi entièrement remis à neuf (il reste les couvre murs). Lundi, ils ont entamé la dépose des lambris", détaille Alice Jacquinet. Et c’est là que le bât blesse. "Il y a de l’humidité au pied des murs. On attend de pouvoir enlever l’échafaudage pour bouger les bancs et le plancher, et voir d’où ça vient. On a des solutions via le Patrimoine qu’on a rencontré sur place ce lundi, comme écarter les lambris, les retirer, les nettoyer, les traiter, les laisser reposer, etc. Certains travaux nécessitent, aussi, d’être hors poussières." En termes d’allongement des délais, ces ajustements repoussent la fin du chantier en seconde partie d’année, "mais tout sera achevé pour fin 2023". Et ce chantier, attribué pour 1 155 000 € hors TVA (avec un subside de 715 000 €… et un coefficient de révision de 37% !), ne s’arrêtera pas dans 8 mois.

Deux couches de peinture ont été appliquées. ©ÉdA LABEYE Philippe

Les vitraux: ça avance

Il faudra encore, en 2024, s’occuper des vitraux. ©ÉdA LABEYE Philippe

En effet, la phase "2B", soit les vitraux, n’en est qu’à ses débuts. Les offres ont été rentrées et cinq candidats seront sélectionnés par un jury fin avril. "C’est un concours pour un projet qui pourrait être réalisé à Clermont. Hormis le cœur, les vitraux sont monochromes et on est dans une recherche de création plutôt que dans une rénovation. On est reparti pour un carrousel administratif, soit au moins un an, pour intégrer les nouveaux vitraux (ce qui n’empêche pas de peindre maintenant). Il s’agit d’un budget de 200 000 €, subsidié", informe encore le Collège communal. Des liens avec l’histoire de l’église et son positionnement sur la piste de Saint-Jacques-de-Compostelle sont attendus dans les projets, tout comme un maintien de la luminosité.

Le nettoyage des dorures est presque terminé. ©ÉdA LABEYE Philippe

Enfin, les escaliers seront remis en état en fin de chantier, et un dossier concernera une remise à neuf de l’entrée. Entre le lancement de la réflexion pour la restauration de l’église en 1995 par Didier d’Oultremont et la fin totale du chantier, il se sera écoulé… 30 ans.