Thimister-Clermont: 25 000 € pour des projets citoyens

Trois projets avaient été rentrés et acceptés lors du dernier budget participatif, deux ont été menés à bien et le dernier s’est éteint. " On vient de terminer les derniers versements pour les projets qui avaient été rentrés fin 2020. Cela prend un certain temps, mais c’est aussi une prise de connaissance de la rigueur administrative, du temps pour l’action publique". L’ASBL Epi-Cure a ainsi pu acheter une remorque pour rendre son four à bois mobile, ainsi que du matériel de projection (5 000 €).

Du côté de l’ASBL Thimister-Clermont en transition, les 3 000 € ont servi à rendre accessible au public à la mini-forêt située en face des terrains de l’Espoir Minerois: "Tout a été fait, aussi bien dans l’arboretum que dans la mini-forêt: la clôture, les barrières, l’identification de l’arboretum et ses 36 essences. On a réalisé les panneaux didactiques pour la mini-fôret, on a placé un nouvel échalier à l’entrée de la déviation de la promenade numéro 6 (entre le Thier des oies et le bois de Bèfve) et on a opté pour une traversée avec des grosses pierres pour la Bèfve", annonce Herbert Meyer.

Infos: thimister-clermont.be