Thimister-Clermont: elles dansent pour une bonne cause

Dix danseuses (les plus jeunes ont 17 ans) montent sur scène vêtues de "couleurs neutres, brun ou beige", foulards dans les cheveux et rubans rose de Think Pink vissés sur leur poitrine. "À un moment on danse aussi avec des rubans roses pour faire le rappel du ruban de Think Pink." Le choix des musiques – "Invincible" et "Quand c’est,", de Stromae ainsi que "Patient" de Grand Corps Malade – renforce le thème. "Mais la plus grosse partie se joue en acting et en émotion, Quand je danse sur cette chorégraphie-là et que je l’apprends à mes élèves, je leur dis que les émotions doivent passer, ça doit venir des tripes pour incarner un rôle de malade."

Le groupe a présenté cette chorégraphie pour la 1re fois le 12 mars dernier à Blegny… et est reparti avec le 1er prix ! "J’ai eu énormément de personnes que je ne connaissais pas spécialement qui m’ont dit qu’ils avaient été touchés, d’autres qui avaient pleuré en voyant la chorégraphie et que c’était un super beau message !", rapporte la professeure qui insiste sur le pouvoir de cette discipline comme moyen d’expression: "J’ai toujours fait passer mes émotions par la danse !".

Un don à Think Pink

Ce dimanche 26 mars, c’est du côté de Blegny, qu’elles tenteront de briller. "Si on gagne le coup de cœur de la journée, on aura un chèque que l’on reversera à Think Pink comme une partie des bénéfices du spectacle annuel (NDLR: complet, le 16 avril au centre culturel de Welkenraedt) ", annonce Stéphanie Panza.